تحالف الفتح: وزير الخارجية يمثل أجندات حزب بارزاني ولايمثل العراق

تحالف الفتح: وزير الخارجية يمثل أجندات حزب بارزاني ولايمثل العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو تحالف الفتح، علي الزبيدي، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، لا يمثل الدولة العراقية، بل يعبر عن توجهات حزبه فقط، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية أصبحت خاضعة لأجندات خاصة لا تخدم المصلحة العليا للعراق.وقال الزبيدي، في تصريح صحفي، إن “تصرفات وزير الخارجية في العديد من المحافل الدولية تؤكد أنه يتعامل وفق مصالح حزبه السياسي، وليس وفق نهج وطني يعبر عن موقف الدولة العراقية”، مبيناً أن “الخارجية العراقية باتت تتخذ مواقف لا تتماشى مع المصلحة العليا للبلاد، مما يثير تساؤلات حول استقلالية القرار الدبلوماسي العراقي”، وأضاف أن “الوزارة أصبحت أداة لتنفيذ أجندات خاصة بدلاً من أن تكون ممثلة حقيقية للسياسة العراقية الخارجية”، مشدداً على ضرورة “إعادة النظر في سياسات الوزارة وتصحيح مسارها بما يخدم مصلحة العراق وشعبه”.يذكر أن وزارة الخارجية العراقية تعرضت لانتقادات متكررة من عدة قوى سياسية، وسط دعوات لإجراء تغييرات في هيكلها لضمان تبنيها سياسة وطنية متوازنة .

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