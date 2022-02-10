تحالف الفتح يؤكد على ضرورة إحياء”البيت الشيعي”

تحالف الفتح يؤكد على ضرورة إحياء”البيت الشيعي”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع النائب عن تحالف الفتح علي تركي، الخميس، حصول تفاهمات جديدة على مستوى التيار والإطار وبعيدة عن التحالف الثلاثي بعد قرار المحكمة الاتحادية بان يكون انتخاب رئيس الجمهورية بالثلثين.وقال تركي في تصريح  صحفي، إنه “بعد قرار المحكمة الاتحادية بان يكون انتخاب رئيس الجمهورية بالثلثين نتوقع أن نكون هناك تفاهمات جديدة على مستوى التيار والإطار “، مشيراً إلى أن “اللحظات الأخيرة دائما ما تكون حاسمة ونتوقع تفاهمات كبيرة داخل البيت الشيعي في أخر ساعات”.وأضاف أن “جميع الأبواب مفتوحة مع التيار الصدري لإعادة القرار الشيعي ونتوقع حصول تفاهمات جديدة بعيدة عن التحالف الثلاثي بين جزء من الشيعية وجزء من الكرد والسنة”.وأشار تركي إلى “ضرورة أحياء البيت والقرار الشيعي مرة أخرى والمضي بتشكيل حكومة توافقية وطنية مشتركة تساعد على بناء الدولة وتوفير متطلبات الحياة”.

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