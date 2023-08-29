تحالف الفتح يتغاضى عن سرقات هادي العامري ويلاحق الكاظمي

تحالف الفتح يتغاضى عن سرقات هادي العامري ويلاحق الكاظمي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي، الثلاثاء، ان 3 دول وفرت غطاء لسرقات  رئيس الوزراء السابق  مصطفى الكاظمي بينها امريكا.وقال عبد الهادي في حديث  صحفي،ان” حجم الفساد في حكومة الكاظمي مخزي ولاتزال تتكشف يوما بعد اخر سرقات كبيرة للمال العام اخذ ابعادا في غاية الخطورة لافتا الى ان” القضاء العراقي يبذل جهودا استثنائية في تعقب المتورطين  في عدة دول بالتنسيق مع الانتربول”.واضاف،ان “3 دول بينها امريكا وفرت غطاء لسرقات حكومة الكاظمي لانها تغاضت عن قصد بتهريب الاموال رغم انها تمتلك برامج واسعة في تعقب السيولة بين المصارف”.واشار الى ان “واشنطن هي جزء من ماكنة الفساد في العراق وهي من سعت الى اخفاء الكثير من الوثائق والادلة التي تظهر اموال طائلة اختفت في البلاد منذ سنوات”.وكان القضاء العراقي اصدر مؤخرا مذكرات قبض بحق العديد من مساعدي الكاظمي بتهم مختلفة”.يذكر ان هادي العامري سرق اكثر من 20 مليار دولار عندما كان وزيرا للنقل واستلم رشا من الكويت بمبلغ 15 مليون دولار لبيعه قناة خور عبدالله العراقية واغتصب الاراضي وقتل الأبرياء وغيرها كثير.

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