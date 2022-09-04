تحالف الفتح يتهم الحلبوسي في تعطيل العمل البرلماني

تحالف الفتح يتهم الحلبوسي في تعطيل العمل البرلماني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي، الاحد، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالتعمد في تعطيل عمل البرلمان، مبينا ان التيار الصدري بات خارج العملية السياسية  بعد انسحاب نوابه. وقال الفتلاوي في حوار متلفز ، إن “الجميع متفق ان من عطل الجلسات هو الحلبوسي و بعد انسحاب التيار الصدري من البرلمان لايوجد اي عذر للحلبوسي بعقد جلسة”. واضاف ان “التيار الصدري اصبح خارج العملية السياسية وان عودة توابه مرهون بالدخول في مفاوضات الا انه  لا يوجد نص دستوري يتيح عودة نواب التيار الصدري”.وأوضح الفتلاوي، ان “الاطار التنسيقي مستمر في مفاوضاته  مع جيع القوى السياسية وان اختيار محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة المقبل جاء بسبب قبوله لدى الجميع”.

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