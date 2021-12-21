تحالف الفتح يتوقع “تأجيل”قرار حسم الطعون الانتخابية

تحالف الفتح يتوقع “تأجيل”قرار حسم الطعون الانتخابية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعدت اطراف سياسية، الثلاثاء، حسم المحكمة الاتحادية لدعوى التلاعب بنتائج الانتخابات، مؤكدة ان الكثير من الشكاوى بحاجة الى دراسة وإعادة نظر من قبل القضاء واللجان المختصة قبل قول الفصل من المحكمة الاتحادية.وقال عضو تحالف الفتح فاضل جابر في تصريح صحفي، إن “الكثير من الشكاوى بشأن التلاعب بالانتخابات مازالت على طاولة القضاء، ومن المرجح ان تذهب المحكمة الاتحادية نحو تأجيل حسم الدعوى الى وقت محدد اخر”.

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