تحالف الفتح “يثمن”قرار السوداني بإلغاء الإتفاقيات الاقتصادية التي وقعها الكاظمي مع الدول العربية

تحالف الفتح “يثمن”قرار السوداني بإلغاء الإتفاقيات الاقتصادية التي وقعها الكاظمي مع الدول العربية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، الاربعاء،على دور وزارة الخارجية مع الدول الأخرى لالغاء قرارات واتفاقيات حكومة تصريف الاعمال بقيادة مصطفى الكاظمي، لافتا الى ان قرارات حكومة السوداني صائبة وجاءت في الوقت المناسب. وقال الفتلاوي في حديث صحفي، ان “كل قرارات الكاظمي واتفاقياته داخليا وخارجيا قد أصبحت فاقدة للقيمة بعد ان أصبحت حكومته شبه مستقيلة عند بدء فترتها بتصريف الأمور اليومية، ولايمكن العمل بموجبها”. وأضاف ان “قرار الحكومة بإيقاف الأوامر الديوانية جاء في الوقت المناسب، حيث أصبحت بموجب قرار مجلس الوزراء يوم امس ملغاة وغير قابلة للتنفيذ خصوصا انها اتخذت خلال فترة تصريف الاعمال”. وبين الفتلاوي، ان “وزارة الخارجية لها دور في موضوع الاتفاقيات مع الدول الأخرى التي ابرمت خلال فترة تصريف الاعمال، ومعظم الدول لها علم ومعرفة ان حكومة التصريف لايحق لها ابرام العقود والاتفاقيات وقد تتغير مع مجيء الحكومة الجديدة”. 

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