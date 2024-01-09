تحالف الفتح يجدد التأكيد على استبدال جميع المحافظين

تحالف الفتح يجدد التأكيد على استبدال جميع المحافظين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي، اليوم الثلاثاء، مضي غالبية قوى الإطار التنسيقي بقرار استبدال جميع المحافظين دون استثناء. وقال الفتلاوي، في تصريح  صحفي، إن “تحالف نبني وغالبية قوى الاطار التنسيقي لديهم رؤية واضحة بضخ دماء جديدة من خلال استبدال جميع المحافظين دون استثناء ومنهم محافظي ذي قار وواسط والبصرة وكربلاء”.وأضاف ان “الرؤية تنطلق من الخشية من تمدد سلطة بعض المحافظين في حال منحهم اكثر من ولاية قد تضر بالعملية السياسية”.وأشار الفتلاوي الى، ان “هناك فيديوهات مسربة تثبت بان بعض المحافظين حصل على دعم خارجي من احدى دول الجوار”. وجرت انتخابات مجالس المحافظات في الثامن عشر من الشهر الحالي، بمشاركة انتخابية وصلت الى 41% من اجل تحديد أعضاء مجالس المحافظات التي تعول الحكومة عليها في المرحلة المقبلة من الخطط المعدة للمشاريع البنى التحتية.

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