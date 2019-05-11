تحالف الفتح يجدد تأكيده بإخراج القوات الأمريكية من العراق

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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف الفتح، حامد الموسوي، السبت، أن الرئاسات الثلاث تعمل على ابعاد العراق من خطر العقوبات الأميركية.وقال حامد الموسوي، في حديث صحفي، إن “ضغوطات كبيرة تمارس على الرئاسات الثلاث بسبب قانون إخراج القوات الأميركية من البلاد، وسط صراع محاور قائم في المنطقة”.وأضاف الموسوي، أن “الرئاسات الثلاث تعمل على تجاوز تلك الضغوط وإبعاد العراق من خطر العقوبات الأميركية، وسياسية رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب الأحمق”.وأكد النائب عن تحالف الفتح، أن “العراق لا يريد قوات أجنبية على أراضيه عدا الايرانية لانها بطلب من الحشد الشعبي”.