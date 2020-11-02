تحالف الفتح “يجدد تأكيده” على طرد القوات الأمريكية من العراق

تحالف الفتح “يجدد تأكيده” على طرد القوات الأمريكية من العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، ان مجلس النواب قال كلمته برفض أي تواجد للقوات الاجنبية وكذلك إيقاف اختراق الأجواء العراقية من قبل الطيران الأميركي، لافتا الى ان الحكومة ملزمة يتنفيذ ماصوت عليه البرلمان حيث ان الموضوع مازال قائما ولم يتم نسيانه.وقال الفتلاوي في حديث صحفي، ان “البرلمان صوت على اخراج جميع القوات الاجنبية وإيقاف تحركاتها في العراق وكذلك طيرانها في أجواء البلاد، حيث ان الموضوع مازال قائم ولم يتم اغلاقه او نسيانه”.وأضاف ان “ العراق ليس بحاجة الى تواجد القوات الاجنبية على أراضيه، خاصة ان الكثير من الخروق ارتكبتها تلك القوات خلال التواجد في العراق”.ولفت الى ان “الحكومة ملزمة بتنفيذ قرار وكلمة القوى الشيعية التي نصت على انهاء أي وجود اجنبي على ارض العراق، خاصة ان القوات الأمنية لم قادرة على تحقيق الاستقرار دون الحاجة الى تواجد أي قوات اجنبية”. 

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