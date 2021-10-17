تحالف الفتح يجدد رفضه للنتائج الانتخابية

تحالف الفتح يجدد رفضه للنتائج الانتخابية
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد تحالف الفتح، اليوم الأحد، اعتراضه ورفضه لنتائج الانتخابات البرلمانية، معتبراً إياها “ابعاد ممنهج” من جهات داخلية وخارجية للقوى الوطنية عن المشهد السياسي.وقال النائب السابق عن الفتح في صلاح الدين محمد كريم البلداوي في حديث صحفي، إن “نتائج الانتخابات صادمة للجمهور ومحط رفض للفائزين والخاسرين بسبب الخروقات والأساليب غير المشروعة وابرزها المال السياسي واستخدام موارد وعناوين ومناصب الدولة من قبل مرشحين دون اي رادع من الحكومة او اتخاذ اي اجراءات  من قبل مفوضية الانتخابات”.وأضاف، أن “المفوضية نفسها غير مقتنعة بنتائج الانتخابات من خلال تهرب ادارتها في اعلان النتائج والإجابة عن الاستفسارات الاعلامية والسياسية  الى جانب اعلانها المستعجل للنتائج والارباك الذي أصاب المشهد السياسي جراء ذلك الإعلان”.ورأى البلداوي، أن “التلاعب بنتائج الانتخابات بدى واضحاً للجميع من خلال المخالفات والخروقات في إبعاد مراقبي كيانات معينة ومنظمات مراقبة عن مراكز الاقتراع لصالح جهات اخرى والتضييق على الناخبين ومنعهم من الإدلاء بأصواتهم في مناطق كثيرة من البلاد”.وأثار إعلان نتائج الانتخابات الأولية التي جرت في العاشر من الشهر الحالي سجالاً سياسياً وشعبياً واسعاً بسبب عدم اكتمال عمليات العد والفرز  والمشاكل الفنية التي رافقتها.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *