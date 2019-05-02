تحالف الفتح يحمل الحكومة مسؤولية عدم إخراج القوات الأمريكية من العراق

تحالف الفتح يحمل الحكومة مسؤولية عدم إخراج القوات الأمريكية من العراق
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- حمل تحالف الفتح، الخميس، الحكومة  تأخير تمرير مسودة خروج القوات الأميركية من العراق، متهما كتلا سياسية من بينها الكردية بعرقلة القانون لوجود مصالح لها مع الامريكان.وقال النائب عن الفتح محمد البلداوي في تصريح صحفي: إن “مسودة  قانون خروج القوات الأميركية القتالية من العراق متكاملة وموجودة في مجلس النواب”.وأضاف أن “تأخر رد الحكومة بشان موقفها من وجود القوات القتالية الأميركية بالعراق يحول دون تمرير القانون بالسرعة الممكنة”.وأوضح أن “هناك كتلا سياسية كردية وبعض السنية تعرقل تمرير القانون ولا تريد خروج القوات الأميركية”، عازيا الامر الى “وجود مصالح مشتركة لديهم مع  الاميركان”.وتابع ان “واشنطن تمارس ضغوطا كبيرة على الحكومة وبعض الإطراف لمنع تمرير مسودة القانون”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *