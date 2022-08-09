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نائب:صفقات فاسدة بين مسؤولين في البنك المركزي ومصرف الرافدين مع القطاع الخاص
تحالف الفتح يحمل الحكومة والبرلمان مسؤولية هدر المال العام تجاه التعامل مع الإقليم
النزاهة:البنك المركزي ومصرف الرافدين مشتركان في عقد شركة “بوابة عشتار” الفاسد
(10) مليارات دولار قيمة البضائع المستوردة من الصين لعام 2021
التيار الصدري:شركة بوابة عشتار للدفع الإلكتروني “إطارية”
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خلافات الأحزاب الولائية وراء تأخر تشكيل الحكومة
دعوات الإصلاح الصدرية الكاذبة تعزيزاً للنفوذ الإيراني وتكريسا للصنمية
الغمّان زعماء الإطار..العراق آخر ما نفكر به..المناصب والأموال قبلتنا
العملية السياسية على حافة الخطر بعد الإستقالة الصدرية
العراق من إنتاج أكثر من (4)ملايين طن من القمح سنوياً إلى الإستيراد بسبب الفساد والفشل
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