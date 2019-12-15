تحالف الفتح يدعو إلى عدم الاستماع لصوت الشعب في اختيار رئيس الوزراء الجديد

تحالف الفتح يدعو إلى عدم الاستماع لصوت الشعب في اختيار رئيس الوزراء الجديد
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت النائب عن تحالف الفتح، سناء الموسوي، الاحد، ان رؤية القوى السياسية بعدم منح المتظاهرين الحق بتسمية رئيس الوزراء جاءت من اجل الحفاظ على دماءهم ووحدتهم.وقالت الموسوي، في حديث صحفي، ان “المتظاهرين غير متفقين جميعهم على مرشح معين لرئاسة الوزراء، فاذا تم تحويل اختيار رئيس الوزراء ربما يشتعل قتال فيما بينهم بسبب عدم وجود اتفاق على شخصية معينة، فنحن لا نريد ذلك من أجل الحفاظ على دماءهم ووحدتهم”.وبينت ان “هناك جماعات في التظاهرات عبارة عن كتل وأحزاب واجندات، وغيرها، فلا يوجد توجه واحد في التظاهرات حتى يؤخذ رأيهم بتسمية رئيس الوزراء”، مضيفة انه “ربما هناك جهات تدفع بمرشح لرئاسة الوزراء، بغطاء ساحات التظاهرات، ولهذا رئيس الوزراء المقبل سوف يأتي بتوافق الكتل السياسية، التي لديها ممثلين عن الشعب في مجلس النواب”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *