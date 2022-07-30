تحالف الفتح يدعو التيار الصدري لإرسال أسماء مرشيحهم للحقائب الوزارية!

تحالف الفتح يدعو التيار الصدري لإرسال أسماء مرشيحهم للحقائب الوزارية!
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن تحالف الفتح، السبت، عزمه مفاتحه التيار الصدري لترشيح بعض الأسماء لمناصب في حكومة محمد شياع، مبينا ان الحكومة سيشترك فيها الجميع.وقال عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي في حديث صحفي، ان “الكابينة الوزارية لحكومة محمد شياع السوداني المرتقبة، سيتم مشاركة كل الأطراف السياسية فيها ولن يتم تهميش اي طرف سياسي”.وأضاف ان “الاطار يعتزم مفاتحة التيار الصدري اذا ما يرغب في تقديم مرشحين عن لبعض المناصب”، مبينا ان “حكومة محمد شياع السوداني المرتقبة، ستكون حكومة خدمية تعمل على حل الازمات التي يعاني من الشعب العراقي طيلة السنين الماضية، وعلى رأسها ملف الخدمات والكهرباء والصحة، وكذلك حفظ سيادة العراق بشكل حقيقة بما يحفظ هيبة العراق والعراقيين”.

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