تحالف الفتح يدعو السوداني لحل أزمة تشكيل حكومة ديالى

تحالف الفتح يدعو السوداني لحل أزمة تشكيل حكومة ديالى
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق – دعا تحالف الفتح، اليوم الاثنين، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى التدخل في ازمة تشكيل الحكومة المحلية في ديالى.وقال القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي في حديث صحفي، ان “هناك الخلافات بين الكتل السياسية السنية والشيعية وكذلك في داخل الكتلة الواحدة، هي السبب بعدم ايجاد توافق على تشكيل الحكومة المحلية واختيار المحافظ ورئيس المجلس”. واضاف ان ” عدم وجود استقرار سياسي بالمحافظة قد فاقم الازمة اكثر، مشيرا الى حاجة المسألة الى تدخل السوداني اسوة بمحافظة كركوك”.وتشهد محافظة ديالى صراعا بين الكتل السياسية على منصب المحافظ، فضلا عن عدم اتفاق داخل الإطار التنسيقي حول الشخصية التي يمكن ان تتسنم منصب المحافظ.

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