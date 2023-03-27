تحالف الفتح يدعو حكومته الإطارية باستخدام الورقة الاقتصادية ضد تركيا بشأن أزمة المياه

تحالف الفتح يدعو حكومته الإطارية باستخدام الورقة الاقتصادية ضد تركيا بشأن أزمة المياه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي، الاثنين، بان تركيا استغلت ظروف العراق في زيادة وتيرة بناء السدود بنسبة 50% بعد 2003. وقال عبد الهادي في حديث  صحفي،ان” تركيا تحتجز اكثر من 600 مليار م3 من المياه من خلال اكثر من 500 سد اغلبها على روافد نهري دجلة والفرات ما ادى الى تقلص الامدادات المائية صوب العراق بنسبة تصل الى 70% خلال عقدين فقط”. واضاف،ان” انقرة للاسف استغلت ظروف العراق الصعبة بعد 2003 في زيادة وتيرة بناء السدود بنسبة 50% دون  ضمان حقوق ببغداد التاريخية في مياه نهري دجلة والفرات على نحو يهدد بكارثة بيئية خطيرة تهدد محافظات كاملة”. واشار الى ان” حجم التبادل التجاري بين انقرة وبغداد تصل الى 21 مليار دولار سنويا وهذا ورقة مهمة يجب ان تستثمر من قبل حكومة السوداني من اجل تامين حصص مائية عادلة وبخلافه يجب اعادة النظر في البوصلة الاقتصادية واستغلال الوفرة المالية في خلق بدائل تضمن عدم حدوث كارثة داخل البلاد”. وشهدت امدادات نهري دجلة والفرات تقلص كبير في السنوات الاخيرة على نحو يهدد بجفاف  اغلب بحيرات سدود البلاد”.

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