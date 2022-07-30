تحالف الفتح يدعو رئيس الجمهورية بسحب صلاحيات الكاظمي

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النزاهة النيابية:سيتم استجواب وزير التجارة عن ملف فساد البطاقة التموينية
الموارد المائية النيابية:لن نسمح لتركيا بقطع المياه عن العراق
قوباد:إقرار قانون النفط والغاز من أولويات مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة
الطاقة النيابية:حكومة الإقليم تعمل خارج ضوابط وزارة النفط الاتحادية
تراجع الصادرات النفطية العراقية للهند بسبب سعر النفط الروسي الرخيص
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خلافات الأحزاب الولائية وراء تأخر تشكيل الحكومة
دعوات الإصلاح الصدرية الكاذبة تعزيزاً للنفوذ الإيراني وتكريسا للصنمية
الغمّان زعماء الإطار..العراق آخر ما نفكر به..المناصب والأموال قبلتنا
العملية السياسية على حافة الخطر بعد الإستقالة الصدرية
العراق من إنتاج أكثر من (4)ملايين طن من القمح سنوياً إلى الإستيراد بسبب الفساد والفشل
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مصدر:الجماهير الصدرية أغلقت مقرات مكاتب تيار الحكيم
ائتلاف المالكي:التظاهرات الصدرية لدعم بقاء الكاظمي بالمنصب
الإطار:الكاظمي متعاون مع الصدريين في اقتحام مبنى البرلمان
بايدن:بلادي تسعى إلى إبعاد العراق عن الفلك الإيراني لتحقيق استقراره وسيادته
ما علاقة رئاسة أركان الجيش بالاستعراض العسكري لميليشيا الحشد؟.الصورة تتكلم
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