تحالف الفتح يدعو للحوار لحل الأزمة السياسية

تحالف الفتح يدعو للحوار لحل الأزمة السياسية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد عضو تحالف الفتح خالد السراي، على ضرورة اللجوء الى لغة الحوار والتفاهم من اجل حل الازمة السياسية، والحفاظ على السلمية والديمقراطية.وقال السراي في حديث صحفي، ان “السبيل الوحيد للخروج من الازمة السياسية يكمن في اللجوء الى التهدئة والحوار والتحلي بالحكمة من اجل إيصال البلد الى بر الأمان”.وأضاف ان “العراق يمتلك مؤسسة دستورية متمثلة بالبرلمان الذي يحاسب أي شخصية او طرف يسيء للعراق ومواده الدستورية والقانونية”.وبين ان “التنازل بين الأطراف السياسية من شأنه الحفاظ على السلمية والديمقراطية، لتحقيق السلام والابتعاد عن التشنج والاقتتال، لضمان حصول كل عراقي على استحقاقه”.وشدد السراي على ضرورة إيجاد الحلول للوضع الراهن من خلال الحكمة والحوار والتفاهم بين الاخوة من خلال الابتعاد عن سوء الفهم بين الأطراف السياسية”.

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