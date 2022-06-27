تحالف الفتح يرشح الميليشياوي (فيحان) لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان

تحالف الفتح يرشح الميليشياوي (فيحان) لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو تحالف الفتح غُضنفر البطيخ, الاثنين, عن ترشيح الاطار التنسيقي لرئيس كتلة الصادقون النيابية  الجناح السياسي للعصائب الميليشياوي عدنان فيحان لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب خلفا للنائب الأول المستقيل حاكم الزاملي.وقال البطيخ في تصريح  صحفي، إن “الاطار التنسيقي رشح أربعة أسماء من النواب هم: (عدنان فيحان, أحمد الاسدي, عطوان العطواني, عباس الزاملي) لكن الاجتماعات أعطت الأسبقية والأحقية لعدنان فيحان في تسنم منصب النائب الأول”.وأضاف، أنه “في الدورة البرلمانية السابقة كان منصب النائب الأول من حق النائب عدنان فيحان لكن كتلة بناء قررت بعد ذلك أعطاء المنصب إلى الكتلة الصدرية”.وقدم النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي استقالته في وقت سابق بناء على طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي قرر الانسحاب من العملية السياسية واستقالة نواب الكتلة الصدرية. 

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