تحالف الفتح يستبعد إكمال النصاب في جلسة اختيار المرشح لرئاسة الجمهورية

تحالف الفتح يستبعد إكمال النصاب في جلسة اختيار المرشح لرئاسة الجمهورية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد القيادي في تحالف الفتح النائب السابق فاضل الفتلاوي , الثلاثاء , تحقيق البرلمان النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية بسبب الخلاف الكردي من جهة والاطار التنسيقي والتيار الصدري.وقال الفتلاوي في تصريح صحفي , ان ” قرار المحكمة الاتحادية الزم البرلمان حضور ثلثي اعضاءه خلال الجولة الأولى والثانية وهو امر صعب تحقيقه بسبب الخلاف الكردي الكردي وكذلك الخلاف بين الاطار التيار”.وأضاف ان ” اكتمال النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية بات مرهونا بإيجاد اتفاق بين الحزبيين الرئيسيين الديمقراطي والاتحاد الوطني وفي حالة تم ذلك فانه سيسهل تمرير مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية ” .وتابع : ان ” الحالة الأخرى لتحقيق النصاب وصول القطبين الشيعيين الاطار التنسيقي والتيار الصدري الى اتفاق سياسي وحل خلاف رؤيتهما بشان شكل الحكومة هو الاخر سييسر ويسهل اكتمال النصاب وايضا سيسهل اختيار رئيس الوزراء والحكومة المقبلة ” .يذكر ان المهلة النهائية لفتح باب الترشح على منصب رئاسة الجمهورية تنتهي مساء اليوم , الثلاثاء , بعدها ستحدد هيئة رئاسة مجلس النواب موعدا لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *