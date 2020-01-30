تحالف الفتح يستبعد تسمية المرشح لرئاسة الوزراء خلال مهلة برهم صالح

تحالف الفتح يستبعد تسمية المرشح لرئاسة الوزراء خلال مهلة برهم صالح
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- استبعد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الخميس، حسم الكتل السياسية لمرشح رئاسة الوزراء خلال المهلة المحددة من رئيس الجمهورية برهم صالح، لافتا الى ان رئيس الجمهورية قد يحسم الامر ويضع الكتل السياسية امام الامر الواقع.وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، ان “الكتل السياسية من المستبعد ان تحسم موضوع اختيار رئيس الوزراء الجديد لغاية يوم السبت”.وأضاف ان “رئيس الجمهورية يستطيع ان يحسم الجدل ويقدم شخصية مرضية للجميع وخاصة الشعب لتكليفه برئاسة الوزراء خلفا لعبد المهدي”.وأوضح ان “الكتل السياسية ستكون امام الامر الواقع في حال كلف رئيس الجمهورية شخصية ما لرئاسة الوزراء، ومن المرجح ان لاتكون رافضة لهذه الشخصية”.وبين ان “رئيس الجمهورية مطالب باختيار شخصية مرضية للشعب، خاصة ان الحكومة ستكون مؤقتة ولفترة انتقالية، وبالتالي فأنها ستمرر داخل البرلمان”.

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