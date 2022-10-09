تحالف الفتح يشترط .. حكومة جديدة مقابل انتخابات مبكرة

تحالف الفتح يشترط .. حكومة جديدة مقابل انتخابات مبكرة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد تحالف الفتح، اليوم الأحد، على ضرورة وجود حكومة بكامل الصلاحيات من أجل الذهاب نحو الانتخابات البرلمانية المبكرة.وقال النائب عن منظمة بدر كريم عليوي، في حديث صحفي، إن “الذهاب نحو الانتخابات البرلمانية المبكرة يتطلب وجود حكومة بكامل الصلاحيات حتى تكون هي المشرفة على العملية الانتخابية، فلا يمكن القبول بهكذا خطوة في ظل حكومة تصريف الأعمال اليومية”.وأضاف ان “تحالف الفتح، وحتى قوى الإطار التنسيقي الأخرى داعمة للذهاب نحو الانتخابات المبكرة، لكن يجب ان تتحقق شروط من أجل ذلك، أولها تشكيل الحكومة وتعديل قانون الانتخابات، واجراء بعض التغييرات في المفوضية، وهذا الامر عليه اجماع سياسي من قبل كل الكتل والأحزاب وليس الشيعية فقط”.

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