تحالف الفتح يشترط موافقة البرلمان أولا على الاتفاقيات التي يبرمها الكاظمي مع الولايات المتحدة

تحالف الفتح يشترط موافقة البرلمان أولا على الاتفاقيات التي يبرمها الكاظمي مع الولايات المتحدة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- حدد النائب عن تحالف الفتح، ثامر ذيبان، الثلاثاء (18 آب 2020)، شرطاً للموافقة على الاتفاقيات التي سيبرمها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال زيارته واشنطن، مشيراً إلى أن أي اتفاق يعقد يجب أن يكون بعلم وموافقة مجلس النواب العراقي.وقال ذيبان في حديث صحفي، إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لا بأس أن يعقد عدة اتفاقيات تصب في مصلحة الشعب العراقي”.وأضاف، أن “هذه الاتفاقيات يجب أن تكون بعلم وموافقة مجلس النواب”، لافتاً إلى أن “غير ذلك سيولد حالة من الاستياء لدى الكثير من الكتل السياسية”.وشدد على ضرورة “غلق الاجواء المفتوحة أمام الأمريكان، لان ما شهدناه في الفترات السابقة دخول قادة عسكريين وحتى الرئيس الأمريكي دون علم وموافقة الحكومة العراقية”.وفي وقت سابق من اليوم، غادر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، العاصمة بغداد متوجها الى الولايات المتحدة الأمريكية، على رأس وفد حكومي، تلبية لدعوة رسمية، فيما كشف مكتبه بعض الفقرات من جدول الزيارة.وسيلتقي الكاظمي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس المقبل، وستجري خلال اللقاء مباحثات بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، الى جانب مناقشة التطورات الراهنة على الساحة الإقليمية، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.وسيعقد الكاظمي خلال زيارته محادثات مع كبار المسؤولين الأمريكيين، تتضمّن بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في مجالات عديدة، في مقدمتها الأمن والاقتصاد والصحة، وغيرها من القطاعات.

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