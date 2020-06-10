تحالف الفتح يشدد على إخراج القوات الأمريكية من العراق

تحالف الفتح يشدد على إخراج القوات الأمريكية من العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اصدر تحالف الفتح، اليوم ، بياناً بشأن الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة.وقال التحالف في بيان ، إنه “مع بدء الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، وإنطلاقا من مسؤوليتنا الشرعية والوطنية وحرصنا الشديد على مصالح بلادنا العليا، نجد لزاما علينا تذكير رئيس وأعضاء الوفد العراقي المفاوض والذين نعتقد أنهم يضعون سيادة العراق ومصالحه الوطنية نصب أعينهم ، بالإجماع  النيابي الذي تجسد في القرار الذي صدر عن مجلس النواب بتاريخ ٥ كانون الثاني ٢٠٢٠ والذي أكد ضرورة خروج القوات الأجنبية من العراق، وحماية السيادة الوطنية، وعدم التساهل أمام هذه الثوابت الوطنية العليا”.واضاف البيان: “كما نلفت إنتباه الوفد المفاوض الى ضرورة الاستفادة من تجربة المفاوضات العراقية الأمريكية التي جرت في عام 2008  والتي انتهت بتوقيع اتفاقية الإطار الاستراتيجي ، وكيف حقق المفاوضون العراقيون في حينها نصرا واضحا على خلفية مفاوضات سحب القوات الأمريكية من العراق “.وأكد التحالف، أن “تنفيذ قرار الإجماع النيابي برحيل القوات الأجنبية هو هدف استراتيجي يتطلع اليه شعبنا العراقي العزيز الذي قدم التضحيات الكبيرة دفاعا عن أرضه وحدوده وسيادته وكرامته وأمنه واستقراره”.وتابع أن “إقامة علاقات تعاون وصداقة بين العراق ودول العالم وفي المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والصحية قضية تتطلبها وتفرضها المصالح الوطنية العراقية العليا في الانفتاح على العالم والاستفادة من الخبرات الدولية في مجال التنمية والبناء وتطوير الاقتصاد الوطني وبما لايمس سيادته وهويته وأمنه ومصالحه”.ولفت الى أننا “على ثقة تامة بأن الحشد الشعبي  قادر على الدفاع عن سيادة العراق ،واشار الى أننا “في تحالف الفتح سوف نتابع ومن موقعنا الحوار الاستراتيجي بين الوفدين العراقي والأمريكي ومن خلال اللجان النيابية المختصة ، وسوف نقدم كل الدعم المطلوب من أجل إنجاح مهمة فريقنا المفاوض وتمكينه من تحقيق مصالح العراق لاسيما في موضوع الالتزام بتنفيذ قرار مجلس النواب الخاص بخروج القوات الأجنبية والحفاظ على سيادة البلاد وهويتها ومصالحها وكرامة وهيبة الدولة العراقية”.

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