تحالف الفتح يشكر السوداني على رفضه تشريع قانون العفو العام الذي يطالب به تحالف السيادة

تحالف الفتح يشكر السوداني على رفضه تشريع قانون العفو العام الذي يطالب به تحالف السيادة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- عد تحالف الفتح، اليوم الثلاثاء، تأجيل الحكومة الحالية إقرار قانون العفو العام “جنبها الوقوع بالفخ”، وفيما أكد تعرض الحكومة لابتزاز سياسي من قبل تحالف السيادة، وبين أن عملية إعادة التحقيق لـ 70 ألف محكوم كلام غير منطقي.وقال الهلالي في حديث صحفي، إن “حكومة محمد شياع السوداني، تعرضت الى ابتزاز سياسي من قبل بعض الكتل والأحزاب خاصة تحالف السيادة لمحاولة الضغط عليها؛ لتمرير قانون العفو العام”.وأضاف، أن “الحكومة تجنبت الوقوع في فخ إقرار قانون العفو العام الذي قد يشمل العديد ممن ارتكبوا جرائم عديدة بحق الشعب العراقيين في الفترة الماضية”.وأوضح القيادي بتحالف العامري، أن “عملية إعادة التحقيق لـ 70 الف محكوم في السجون كلام غير منطقي وغير مقبول في ظل الاستقرار الذي يشهده العراق الان على جميع الأصعدة”.ولفت الهلالي الى، ان “عدم تصويت مجلس الوزراء على قانون العفو العام خطوة في الاتجاه الصحيح”، مشيراً الى أن “بعض الأطراف السياسية راهنت على تمريره داخل مجلس الوزراء، وهذا مالم يحصل”.يذكر ان السوداني تعهد لتحالف السيادة خلال فترة ترشحه لرئاسة الحكومة إقرار قانون العفو العام ولكنه أنقض تعهده لكون ليس لديه عهد وميثاق أسوة بأقرانه من الولائيين.

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