تحالف الفتح يطالب البرلمان بقرار ضد استهتار حكومة الإقليم وقضائه الفاسد

تحالف الفتح يطالب البرلمان بقرار ضد استهتار حكومة الإقليم وقضائه الفاسد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي , الاثنين , قرار قضاء الإقليم بعدم دستورية قرارات المحكمة الاتحادية سابقة خطيرة , داعيا البرلمان الى التحر ونصرة القضاء والدستور .وقال الصالحي في تصريح صحفي , ان ” قرار محكمة الإقليم بشان عدم اعترافه بدستورية قرار المحكمة الاتحادية المتعلق بنفط الإقليم مخالفا لما نص عليه الدستور ” , معتبرا قرار محكمة الإقليم قرار مسيس وسابقة خطيرة ” .وأضاف ان ” قرارات المحكمة الاتحادية تسري على جميع المحافظات العراقية بما فيها الإقليم وان تقسيم سلطتها سيضعف قرارات المحكمة الاتحادية مستقبلا “، داعيا ” البرلمان الاتحادي إلى أن تكون له كلمة وحسم الجدل دستوريا” .وكان مجلس قضاء إقليم كردستان أصدر السبت الماضي بيان اكد رفضه قرار المحكمة الاتحادية بشأن نفط الإقليم وقال إن المحكمة الاتحادية ليست لها صلاحيات إصدار قرار بإلغاء قانون النفط والغاز في إقليم كردستان الصادر عام 2007″، مضيفا أن قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان سيظل ساري المفعول.

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