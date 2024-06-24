تحالف الفتح يطالب الحكومة بترك مشروع أنبوب النفط البصرة -عقبة

تحالف الفتح يطالب الحكومة بترك مشروع أنبوب النفط البصرة -عقبة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو تحالف الفتح سلام حسين ، الإثنين ، أنبوب النفط المزمع انشاءه من البصرة الى ميناء العقبة في الأردن غير مجدي اقتصاديا للعراق. وقال حسين في تصريح  صحفي، ان ” العراق سيدفع مليارات الدولارات ثمنا لهذا المشروع الذي يشكل خطرا يهدد الاقتصاد العراقي كونه بوابة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.” وبين أن “كلفة الانبوب عالية جدا ويجب ان تستثمر هذه الكلفة بتطوير بعض الحقول أو  الموانئ التصديرية في البصرة التي تعاني العديد من الاضرار” داعيا “الحكومة الى ترك تنفيذ المشروع”. واضاف ان “المشروع يهدف إلى زجِّ الكيان الصهيوني في اقتصاديات المنطقة ومحاصرة كل دولة ترفض التطبيع ” مشير الى ان “لا طائل تجاري منه كونه يشكل نواة المشروع الصهيوني.”

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