تحالف الفتح يطالب الحكومة بحماية الحشد من التهديد الأمريكي

تحالف الفتح يطالب الحكومة بحماية الحشد من التهديد الأمريكي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، الخميس، من مخططات واشنطن اتجاه الحشد الشعبي، خاصة بعد الجرائم الاميركية المرتكبة بحق الحشد، لافتا الى ان مخططات اميركا تتضمن استغلال مخيمات الارهابيين قرب الحدود العراقية السورية لزعزعة الامن والاستقرار.وقال كريم في حديث صحفي، ان “اميركا تواصل استهدافاتها للحشد الشعبي، الذي ينبغي ان يتم ردعه من خلال اصدار موقف حكومي بهذا الخصوص”.واضاف ان “عدم الرد على مخططات اميركا بحق الحشد الشعبي، سيجعلها تعيد الكرة من جديد باستهدافها للقطعات المرابطة لحماية ارض العراق ومشروع المقاومة الإسلامية”.وشدد كريم على ضرورة عدم السماح بادخال الارهابيين المتواجدين في مخيم الهول في الداخل السوري وعلى مقربة من الحدود العراقية، اذ تستغلهم اميركا في مخططاتها ضد العراق ودول المنطقة”. 

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