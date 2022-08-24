تحالف الفتح يطالب الحلبوسي بإلغاء قرار تعليق الجلسات البرلمانية

تحالف الفتح يطالب الحلبوسي بإلغاء قرار تعليق الجلسات البرلمانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّل النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي , الأربعاء , رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المسؤولية الكاملة بفشل حماية مؤسسات الدولة التشريعية والقضائية , فيما دعا رئيس مجلس النواب الى الغاء قراره بتعليق جلسات مجلس النواب . وقال الصالحي في تصريح صحفي , ان ” رئيس حكومة تصريف الاعمال وباعتباره القائد العام للقوات المسلحة اثبت فشله الذريع بأداء وجباته ” , محّملا ” الكاظمي المسؤولية الكاملة لفشله بحماية مؤسسات الدولة التشريعية والقضائية” . وأضاف ان ” قرار تعليق جلسات مجلس النواب زاد من تعميق الازمة وتعقيد المشهد السياسي  بصورة اكبر ” ,  داعيا رئيس مجلس النواب الى الغاء قراره بتعليق جلسات مجلس النواب” .

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