تحالف الفتح يطالب السوداني بتدقيق صحة زيارة (مسرور) لإسرائيل

تحالف الفتح يطالب السوداني بتدقيق صحة زيارة (مسرور) لإسرائيل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا القيادي في تحالف الفتح حامد الموسوي، الاثنين، الجهات المعنية للتأكد من صحة زيارة رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني للكيان الصهيوني في زيارة غير معلنة.وقال الموسوي في حديث صحفي، إنه “من واجب الحكومة والجهات الأمنية بان لا تترك أي معلومة تتعلق بوجود علاقة او تواصل مع الكيان الصهيوني لأي شخصية عامة او معنوية وبغض النظرعن موقعها، داعيا الجهات المعنية الى “التأكد من صحة زيارة رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني للكيان الصهيوني”.أشار الى، ان “قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ينطبق على الجميع ولايستثني أحد منه”.ولفت الموسوي الى ان ” هناك معلومات أيضا عن شخصيات أخرى لديها علاقات مشبوهة مع سفارات اجنبية من خلال زيارات ولقاءات مع شخصيات امنية”.وكان مصدر مطلع كشف، أمس الاحد، عن زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني الى الكيان الصهيوني للمرة الثانية خلال هذه السنة، فيما اكد ان احد ابرز اهداف الزيارة هو لترسيخ التعاون على الصعيد الاقتصادي والأمني والعديد من الملفات الاخرى غير المعلنة.

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