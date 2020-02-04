تحالف الفتح يطالب الكتل السياسية بدعم محمد علاوي

تحالف الفتح يطالب الكتل السياسية بدعم محمد علاوي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب النائب عن تحالف الفتح، كريم عليوي، الثلاثاء، الكتل السياسية بدعم حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، من أجل العبور بالبلاد إلى بر الامان، محذرا من أن فشلها الذي سيقود البلاد إلى المجهول.وقال عليوي في حديث صحفي، إن “حكومة علاوي ولدت بظروف معقدة جدا، لذا فأن الكتل السياسية جميعها مطالبة بدعمها، من أجل العبور بالبلاد إلى بر الامان، عبر ايجاد الحلول السريعة للملفات الشائكة، وتهيئة الاجواء المناسبة لإجراء الانتخابات المبكرة”.واضاف أن “فشل حكومة علاوي سيقود البلاد إلى المجهول والمزيد من الفوضى، وهذا ما لا يقبله أي وطني يخشى انزلاق البلاد إلى طريق الفوضى”.وتابع أن “هذه الحكومة سيكون على عاتقها تهيئة الاجواء المناسبة للانتخابات المبكرة، والتي من المتوقع اجراءها بعد عام او عام ونصف من الان”.

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