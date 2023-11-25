تحالف الفتح يطالب بإخراج القوات الأمريكية من العراق

تحالف الفتح يطالب بإخراج القوات الأمريكية من العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في تحالف الفتح رعد التميمي، السبت، عدم إمكانية تسويف قرار البرلمان بشأن اخراج القوات الامريكية. وقال التميمي في حديث صحفي،ان “قصف الطيران الامريكي لمقر للحشد الشعبي في جرف النصر قبل يومين جريمة وانتهاك لسيادة العراق وتأكيد على ان القوات الموجودة في قاعدتي عين الاسد والحرير ليست استشارية بل قتالية “.واضاف،ان “الحكومة ملزمة بتطبيق فعلي لقرار مجلس النواب في 2020 والتي تضمن اخراج اي قوة قتالية اجنبية من ارض العراق ومنها الامريكية لعد وجود اي حاجة لوجودها مؤكدا باننا” نتعامل مع الامريكان كقوة احتلال”.واشار الى ان “كل القوى السياسية تدعم خيار اخراج القوات الامريكية من العراق كونها باتت جزءا من حالة عدم الاستقرار واستهداف مقرات الحشد الشعبي تاكيد اخر بانها تعمل وفق اجندة داعمة للكيان الصهيوني في المنطقة”.

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