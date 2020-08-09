تحالف الفتح يطالب بعودة المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي رغم الأزمة المالية

تحالف الفتح يطالب بعودة المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي رغم الأزمة المالية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، ان تحالفه يتحرك داخل البرلمان لالزام الحكومة بإعادة المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي ، لافتا الى ان حراك الشارع وممارسة الضغط ستسفر عن جملة تغييرات تجريها الحكومة.وقال الفتلاوي في حديث صحفي، ان “تحالف الفتح سيكون حاضرا بقوة لالزام الحكومة بإعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي، الى مراكز عملهم القتالية والإدارية ضمن هيئة الحشد الشعبي”. وبين ان “حراك الشارع سيسفر عن اتخاذ جملة تغييرات من اجل انصاف جميع الشرائح وإعادة تشغيل المعامل المتوقفة وإعادة المفسوخة عقودهم الى عملهم وحصولهم على استحقاقاتهم”. 

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