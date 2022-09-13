تحالف الفتح يطالب حكومة الكاظمي بالتوجه إلى المحاكم الدولية للمطالبة بحصته من المياه

تحالف الفتح يطالب حكومة الكاظمي بالتوجه إلى المحاكم الدولية للمطالبة بحصته من المياه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو تحالف الفتح محمود الحياني أن الحكومة التركية تتعمد قطع المياه عن العراق من خلال أقامة السدود التي تقلل من حصص العراق المائية.ويضيف الحياني في حديث صحفي، إن “حكومة الكاظمي مطالبة بالتوجه إلى المحاكم الدولية للمطالبة بالحصص القانونية من المياه”، داعيا الكاظمي بان “يكون له موقفا تجاه التعدي على الحصص المائية”.كثيرة هي الاسباب التي تقف وراء جفاف اهوار العراق، سواء كانت تركيا او الحكومة العراقية، الا أن ما يجري في “جوهرة العراق” او “فينيسا الشرق الاوسط” تدمع له الاعين، ولاسيما ان المتضرر الاول والاخير هم “الريفيون”.النائب عن محافظة ذي قار محمود السلامي رأى أن جفاف الاهوار وصل لمراحل متقدمة وخطرة جدا، مما أدى إلى هجرة الكثير من القرى والمواطنين الذي يعيشون فيها.

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