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غداً ..عطلة رسمية بعموم العراق بمناسبة أعياد الميلاد
البنك المركزي يعلن عن شروط جديدة لبيع وشراء العملات الأجنبية
حزب طالباني:لن نتنازل عن رئاسة الإقليم أو الوزراء في الحكومة الجديدة
مصدر مطلع:وساطة بقيادة البارزاني بين “قسد” والأحزاب الكردية في سوريا
تحالف الفتح يطالب مجدداً بإخراج القوات الأمريكية من العراق
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غداً..مواجهة بين العراق والبحرين ضمن بطولة كأس الخليج/26
كاساس:الشيءَ الإيجابي في مباراة اليمن أنه حققنا الفوزَ في أول مباراة
الخطوط الجوية العراقية تسير رحلات للكويت لمشجعي الفريق العراقي في بطولة كأس الخليج
اليوم ..مباريات مهمة ضمن بطولة كأس الخليج والدوري الأوروبي
المنتخب العراقي لكرة القدم الشاطئية يشارك في بطولة كأس آسيا
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فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
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خبير اقتصادي:حذر شديد لواقع العراق المالي والاقتصادي مع بداية السنة الجديدة
وزارة الكهرباء:إيران أبلغتنا “على الشعب العراقي أن يتحمل البرد والحرّ “من أجل إيران
حكومة الإطار ترسل للبرلمان التعديل الرابع لقانون الانتخابات لتكريس الحكم الإيراني في العراق
السوداني:أنا أبن الحشد ومشروع المقاومة
وزارة الكهرباء:الحكومة لاتستطيع مفاتحة الجانب الإيراني عن سبب توقف تزويد العراق بالغاز خلافا للعقد المبرم معها
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