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المالية النيابية:نتظر الرد الحكومي لتمرير موازنة 2021
تحالف الفتح يطالب مجدداً بإعدام 8000 مدان بالمادة 4 إرهاب وبدفعة واحدة!
الخارجية:إعادة فتح السفارة العراقية في ليبيا
نائب:البطاقة البايومترية لن تستخدم في الانتخابات القادمة لعمليات التزوير
نائب ميليشياوي:لاتصالح مع الرافضين لإيران ومشروعها “الجهادي”
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المالية النيابية:نتظر الرد الحكومي لتمرير موازنة 2021
الاقتصاد النيابية:الكاظمي والأحزاب الرئيسية دمرت الاقتصاد العراقي
النزاهة النيابية تطالب إدراج شركة نورنكو الصينية في القائمة السوداء
المالية النيابية:الحوار بين بغداد وأربيل حول الموازنة ” معقد”
التغيير تطالب حكومة البارزاني بتسليم الملف النفطي إلى بغداد وفقاً للدستور
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خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
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- متابعات خاصة
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
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