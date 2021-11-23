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اليوم..بلاسخارت تقدم إحاطة لمجلس الأمن الدولي عن الوضع العراقي
كتلة سياسية تكشف فساد كبير في موازنة 2021 وتحمل الحكومة مسؤولية معاناة المواطن
خبير قانوني:إلغاء الانتخابات أمر غير وارد
تحالف الفتح يطالب مفوضية الانتخابات بحسم قرار إعادة العد والفرز اليدوي
منظمة بدر تطالب “المرجعية”بالتدخل في حل أزمة الانتخابات!!
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كتلة سياسية تكشف فساد كبير في موازنة 2021 وتحمل الحكومة مسؤولية معاناة المواطن
الخزانة الأمريكية:انخفاض حيازة العراق من السندات الامريكية الى 17.954 مليار دولار
وزارة النفط تعلن الشروع بحفر (6) آبار نفطية جديدة في حقول مختلفة
صالح:(80) مليار دولار ديون العراق الداخلية والخارجية
العراق والسويد يوقعان مذكرة تفاهم مشتركة بين البلدين
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تيار الحكيم:نسعى لتشكيل حكومة “مؤقتة” لإجراء انتخابات مبكرة !!
لاعب كرة عراقي يلقي بنفسه للموت من اجل انقاذارواح سويديين من موت محقق
الكاظمي تنصل عن وعوده بالكشف عن مصير الناشطين المختطفين من قبل ميليشيا الحشد
مفوضية الانتخابات تعلن عن تطابق النتائج الانتخابية مع الإكتروني والاعتراضات الولائية لاقيمة لها
المالكي والصدر وصراع الكتلة الكبرى والخاسر العراق وشعبه
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- متابعات خاصة
تقرير أمريكي: لن يستقر العراق بوجود النفوذ الإيراني وحشدها الشعبي وأحزابه
شيعة العراق لقنوا الحشد الشعبي وأحزابه درساً قاسياً في الانتخابات
فورين بوليسي:الحشد الشعبي أشد خطراً على استقرار العراق والشعب عاقبه بالانتخابات
في العراق خسر فاسدون وربح فاسدون
البرامج الانتخابية في العراق عبارة عن” شراء ذمم وتوزيع سندويشات فلافل وبطانيات”
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مخالفات انتخابية في التصويت الخاص ونسبة من الجيش والشرطة ولائهم لأحزاب إيران وليس للعراق
بأمر إيراني ..إسقاط الدعاوى القانونية ضد العيساوي
الكاظمي:خدمة الزوار الإيرانيين “واجب أخلاقي وديني”!!
الكاظمي:البرلمان العراقي رفض معالجة جرحى وتعويض ضحايا ثوار تشرين
الكاظمي لماكرون “هذا أبو الحوائج” ودعوته “مستجابة”
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