تحالف الفتح يطالب مفوضية الانتخابات بمحاسبة الحلبوسي على استخدامة الطائرات العسكرية في تنقلاته الانتخابية

تحالف الفتح يطالب مفوضية الانتخابات بمحاسبة الحلبوسي على استخدامة الطائرات العسكرية في تنقلاته الانتخابية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبر النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , الأربعاء , زيارة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لمحافظة نينوى دعاية انتخابية , مبينا ان الزيارة كانت على متن طائرة عسكرية تابعة للجيش العراقي وهي مخالفة لتعليمات مفوضية الانتخابات لكونها استغلال لموارد الدولة .وقال جابر في حديث صحفي، ان ” الزيارة التي قام بها امس رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى محافظة نينوى دعاية انتخابية بامتياز للترويج لمرشحي كتلته في المحافظة ” .وأضاف ان ” الجميع شاهد الحلبوسي وهو ينزل بمطار الموصل من طائرة عسكرية تابعة للجيش العراقي وهذا الفعل يعد مخالفا لتعليمات مفوضية الانتخابات التي تمنع أي مسؤول باستغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية ” , مطالبا ” المفوضية بتطبيق العقوبة على الحلبوسي ياستغلاله موارد الدولة للدعاية الانتخابية ” .

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