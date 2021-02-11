تحالف الفتح يعلق على لجنة الكاظمي الإصلاحية.. يضحك على الشعب

تحالف الفتح يعلق على لجنة الكاظمي الإصلاحية.. يضحك على الشعب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- علق تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، اليوم الخميس، على اعلان مجلس الوزراء العراقي تشكيل “لجنة عليا للإصلاح” برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، محذراً مما وصفه “قتل الاصلاح”.وقال القيادي في الائتلاف غضنفر البطيخ، في حديث صحفي، إن “عملية تشكيل اللجان دائما ما تكون غير مجدية، والـ 17 سنة الماضية خير دليل على ذلك، وهذه اللجان دائما ما تكون لغرض تسويف الملفات وعدم الجدية في التعامل مع الملفات المهمة”.وأضاف البطيخ اننا “نتخوف من ان تكون (اللجنة العليا للإصلاح)، عملها قتل الاصلاح وعدم تنفيذه، وتسويف ملفات الاصلاح والضحك على الشعب، خصوصاً ان تنفيذ الاصلاح لا يحتاج الى لجان بل بحاجة الى العمل وفق الدستور العراقي والقوانين النافذة، خصوصاً ان الكل ينادي في الاصلاح من قوى سياسية وشعبية وحتى حكومية”.يشار إلى أن الكاظمي  يوم 9/2 شكل لجنة برئاسته “لتنفيذ الإصلاح”!.

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