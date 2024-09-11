تحالف الفتح يعلن استمرار دعمه لحكومة السوداني

تحالف الفتح يعلن استمرار دعمه لحكومة السوداني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، الاربعاء، ما تردد حول وجود طلب من بعض قادة الإطار التنسيقي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتقديم استقالته والاتجاه نحو انتخابات برلمانية مبكرة، نتيجة المشاكل والأزمات الأخيرة.وقال القيادي في التحالف علي الفتلاوي، في حديث صحفي، ان “الأنباء التي تحدثت عن وجود طلب من قبل الإطار التنسيقي او بعض قادة الاطار لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتقديم استقالته والتوجه نحو انتخابات مبكرة، غير صحيحة، فلا يوجد هكذا طلب”.وبين الفتلاوي ان “هناك التزامات لدى السوداني وهي اتفاقات مع قوى الإطار التنسيقي وهو مطالب بحسم تلك الملفات، ابرزها ملف اخراج القوات الامريكية وكذلك ازمة الدولار وحتى ملف الخدمات، وهذه الملفات تناقش بشكل معمق خلال اجتماعات الإطار الدورية”، مؤكدا أن “الإطار التنسيقي مازال يدعم السوداني وحكومته وبقوة، وهو ليس مع التوجه نحو انتخابات مبكرة”.

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