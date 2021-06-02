تحالف الفتح يكشف عن تحرك سياسي حشدوي لتغيير الكاظمي

تحالف الفتح يكشف عن تحرك سياسي حشدوي لتغيير الكاظمي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في تحالف الفتح سعد السعدي، اليوم الأربعاء، عن وجود اتفاق سياسي بين عدد من القوى السياسية  خاصة الحشدوية منها على تغيير رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي في حال تأجلت الانتخابات البرلمانية المبكرة من جديد.وقال السعدي، في حديث صحفي، ان “حكومة مصطفى الكاظمي شكلت بهدف رئيسي ومهم وهي ادارة البلاد لحين اجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وهي حددت موعد لها لكنها اجلته لموعد اخر، لأسباب قالت عنها فنية، وهذا الأمر رغم التحفظ عليه لكن القوى السياسية ايدت ذلك من أجل تحديد موعد جديد غير قابل للتأجيل من جديد”.وبين ان “حكومة الكاظمي، أكدت انها مصرة على اجراء الانتخابات المبكرة في تشرين المقبل، لكن في حال اجلت هذه الموعد من جديد لاي أسباب كانت فسوف يكون هناك توجه نحو سحب الثقة من الحكومة، كونها فشلت في المهام الرئيسية لها، والتي منحت على اساسها الثقة، وهذا الأمر متفق عليه بين القوى السياسية الفاعلة والمؤثرة”.

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