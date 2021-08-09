تحالف الفتح ينتقد مشاركة بعض الشخصيات الدينية في مؤتمر (ملتقى المرجعيات العراقية) في السعودية

تحالف الفتح ينتقد مشاركة بعض الشخصيات الدينية في مؤتمر (ملتقى المرجعيات العراقية) في السعودية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- وجه النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، اليوم الاثنين، انتقادات الى شخصيات عراقية شاركت في مؤتمر عقد في السعودية حمل عنوان (ملتقى المرجعيات العراقية).وقال عليوي، في حديث صحفي، ان “ما يسمى بـ (ملتقى المرجعيات العراقية)، الذي عقد في السعودية يثير الكثير من الشكوك وعلامات الاستفهام، خصوصاً ان المرجعيات العراقية ومكاتبها الرسمية والمعتمدة لم تشارك بهذا الملتقى، فكيف حمل اسمها”.وبين ان “مشاركة بعض الشخصيات العراقية، وخصوصاً الرسمية، من رؤساء الاوقاف الدينية، امر غريب ويحتاج الى تفسير، فلا نعرفهم هل هم ذهبوا ممثلين عن مرجعيات العراق، أم بصفة شخصية، فهذا الأمر يحتاج الى توضيح من قبلهم”.

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