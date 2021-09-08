تحالف الفتح ينفي نية العراق إيواء 10 آلاف أفغاني

تحالف الفتح ينفي نية العراق إيواء 10 آلاف أفغاني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- علق النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، اليوم الاربعاء، على تقرير روسي كشف عن نية العراق إيواء 10 آلاف أفغاني.وقال الفتلاويفي حديث صحفي، إن “ما ينشر حول نية العراق إيواء 10 آلاف أفغاني، مجرد تقارير اعلامية، لا وجود لها من الصحة ولا يمكن تحويل العراق ارض لايواء اي اجنبي سواء الافغان او غيرهم”.وتابع، أن “نشر هكذا تقارير ربما له اهداف منها جس نبض القوى العراقية الشعبية والسياسية مثل هكذا خطوات، خصوصاً ان هذا الأمر مرفوض ولن نقبل به تحت اي ظرف وعنوان كان”.وأردف الفتلاوي، قائلا: “هو ربما يأتي ضمن المخطط الامريكي الجديد في العراق والمنطقة، لكن لغاية ما ينشر تقارير اعلامية ليس الا، ولا وجود لاي حراك رسمي بهذا الصدد اطلاقاً”.ونشرت تقارير صحفية بوقت سابق، عن عزم العراق إيواء 10 أفغاني.

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