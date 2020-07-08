تحالف الفتح “يهدد” حكومة الكاظمي بشأن اِيقاف الخروقات الأمريكية

تحالف الفتح “يهدد” حكومة الكاظمي بشأن اِيقاف الخروقات الأمريكية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن تحالف الفتح حسين الزهيري ، الاربعاء ، ان تحالفه وجه عدة أسئلة للحكومة ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشان الخروقات الأمريكية التركية السافرة، مهددا بأنه اذا لم تستطع الحكومة منع التعدي على السيادة الوطنية سيكون لنا موقف مغاير.وقال الزهيري في تصريح  صحفي، إن “تحالف الفتح سجل عددا من الملاحظات بشأن الخروقات الأمريكية التركية ووجهنا الحكومة ورئيس الوزراء اتخاذ موقف واضح وجريء ازاء ما يحدث من خروقات”، مؤكدا “توجيه عدة أسئلة للحكومة ورئيسها بهذا الخصوص”.وأضاف، أن تحالفه “حذر مرارا من عدم مبالات الحكومة العراقية تجاه الخروقات الاحتلالية الأمريكية المستمرة داخل الأراضي العراقية”.وهدد الزهيري بأنه “اذا لم تستطع الحكومة منع التعدي على السيادة الوطنية سيكون لنا موقف مغاير”، مشيرا إلى أن “البعض لم يدرك بعد مدى خطورة التواجد الأمريكي”. 

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