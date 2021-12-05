تحالف الفتح: يوم الخميس المقبل اجتماعاً للبيت الشيعي في “الحنانة”

تحالف الفتح: يوم الخميس المقبل اجتماعاً للبيت الشيعي في “الحنانة”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت النائبة السابقة عن تحالف الفتح، مديحة الموسوي ، اليوم الاحد ، ان الحنانة مقر الصدر ستضم اجتماعا موسعا للقوى الشيعية للتباحث حول تشكيل الحكومة المقبلة.وقالت الموسوي في تصريح  صحفي، انه “ سيعقد اجتماع يوم الخميس المقبل بين زعماء الاطار التنسيقي ومقتدى الصدر  للتباحث حول تشكيل الحكومة المقبلة وحماية المذهب ودعم الحشد الشعبي وغيرها.وأضافت ان “اجتماع القوى الشيعية في العاصمة بغداد بحضور الصدر لم يكن فيه تهميش للاخرين”، مبينة ان “الأيام المقبلة ستشهد اجتماعات عديدة تشمل جميع الأطراف السياسية”.وأشارت الموسوي الى ان “هناك اجتماعات أخرى ستتم بين قوى الاطار والتيار الصدري وسيتم دعوة قوى أخرى بالمشاركة بالاجتماعات المقبلة”.

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