تحالف القرار:القوى السياسية “اتفقت على إعلان الحرب ضد الشعب”

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في تحالف “القرار”، اثيل النجيفي، الاحد (10 تشرين الثاني 2019)، عن عقد اجتماع بين القوى السياسية، باستبعاد 3 منها، من بينها كتلة سائرون.

وقال النجيفي عبر حسابه في فيسبوك: “فقرتان استوقفتني في اجتماع الكتل السياسية الذي استبعد منه الإنقاذ (جبهة الإنقاذ) والصدريون (كتلة سائرون)، وائتلاف النصر”.

وأردف، أنه “ففي الفقرة 8 تطلب الكتل من بعضها الاستعداد للتضحية وتقديم بعض الخسائر لصالح المواطنين، وفي الفقرة 12 تتفق الكتل على أن الانتخابات المبكرة غير ممكنة لان البرلمان يرفض حل نفسه”.

وتابع النجيفي قائلاً: “يبدو أن ليس في الأفق حل للازمة بل الذهاب الى المجهول”.

ويوم أمس السبت (9 تشرين الأول 2019)، تسربت انباء عن عقد اتفاق يقضي بإجراء تغيير وزاري، والإبقاء على رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بمنصبه، والسعي لاقناع المتظاهرين بالعودة إلى منازلهم مقابل تحقيق جزء من مطالبهم.

ويوم أمس ايضاً، نفى مكتب المرجع الأعلى في النجف، علي السيستاني، أن يكون طرفاً في اتفاق على الإبقاء على الحكومة، وفض الاعتصامات، بعد أن تداولت وسائل اعلام عربية أنباء عن عقد اجتماع في طهران، كان أحد أطرافه من داخل مكتب السيستاني وهو نجل الاخير المدعو محمد رضا.