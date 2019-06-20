تحالف القرار:تغيير رئاستي الوزراء والبرلمان ضرورة وطنية

تحالف القرار:تغيير رئاستي الوزراء والبرلمان ضرورة وطنية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال النائب عن تحالف القرار العراقي، طلال الزوبعي، الخميس، ان تغير رئاستي الحكومة والبرلمان بات ضروريا، مبينا ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي خيّب أمال الشعب ونحن في الاصلاح غير راضين عنه.وقال الزوبعي  في حديث صحفي، ان “اداء رئيس الحكومة ورئيس البرلمان ليس بالمستوى المطلوب ونحن في تحالف الاصلاح غير راضين عنهم ومن الضروري ام يتم تغييرهم خلال هذه المرحلة، مبينا ان عادل عبد المهدي خيّب أمال الشعب والقوى السياسية”.وأضاف ان “تحالف القرار لن يتنازل عن استحقاقه الانتخابي في الحصول على الدرجات الخاصة والمشاركة في الدولة، لكن في الحكومة لن نشارك ولا نسعى للحصول على وزارة”.

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