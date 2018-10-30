تحالف القرار يحذر القوى السياسية من نكث العهود

بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر القيادي في تحالف القرار العراقي حسين الزبيدي ،اليوم الثلاثاء، القوى السياسية من نكث عهودها مع الشارع العراقي.وقال الزبيدي في تصريح صحفي له اليوم، ان “القوى السياسية امام اختبار صعب جدا مع جمهورها”، مبينا أن “نكث العهود وعدم الالتزام بها يعني العودة للمربع الأول وهذا مرفوض جملة وتفضيلا بسبب طبيعة الاجواء المعقدة”.وبين أن “الشارع العراقي ينتظر من كافة القيادات والقوى التنازل عن المصالح الشخصية والتفكير بمصالح الشعب والمواطن والابتعاد عن التناحرات السياسية لكونها لم تجد نفعا”.