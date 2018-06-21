تحالف القرار يطالب بحماية صناديق الأقتراع

تحالف القرار يطالب بحماية صناديق الأقتراع
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بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا رئيس تحالف القرار العراقي اسامة النجيفي، اليوم الخميس، الى احكام السيطرة على الصناديق الانتخابية تمهيداً للبدء بالعد والفرز اليدوي، معبراً عن دعمه الكامل لقرار المحكمة الاتحادية بخصوص الموقف من التعديل الثالث لقانون الانتخابات الصادر عن مجلس النواب.وقال المكتب الاعلامي للنجيفي في بيان ، ان “نائب رئيس الجمهورية، رئيس تحالف القرار العراقي، اسامة النجيفي، يعلن دعمه الكامل لقرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص الموقف من التعديل الثالث لقانون الانتخابات الصادر عن مجلس النواب، وما تضمنه قرار المحكمة من حرص على سلامة الانتخابات التشريعية وانسجامها مع أحكام الدستور”.ودعا النجيفي “إلى إحكام السيطرة على مناطق خزن الصناديق الانتخابية كافة، تمهيدا لعمليات التدقيق لأنصاف إرادة الشعب وإعادة الثقة بالعملية السياسية، وحرصا على حماية حقوق القوى السياسية الشرعية من التلاعب أو التزوير، فضلا عن اتخاذ اجراءات قانونية سريعة ضد المتلاعبين والمزورين”.وعبر عن أمله بأن “يكون قرار المحكمة الاتحادية العليا لبنة أساسية في بناء الثقة بالعملية الانتخابية، وبوابة للمضي نحو المستقبل بخطى واثقة”.

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