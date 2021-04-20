تحالف القوى:القوى السنّية همها الأول ” المصاري”

تحالف القوى:القوى السنّية همها الأول ” المصاري”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد تحالف القوى برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الثلاثاء، قيادات الجيل الاول للمكون السني بعدم تقديم سوى الشعارات، مشيرا إلى أن قيادات المكون السني لم تعد تستيطع تقديم ما هو يخدم البلد.وقال القيادي بالتحالف عمار العزاوي في حوار متلفز إن “قيادات الجيل الاول للمكون السني لم تقدم سوى الشعارات”، مؤكدا “اننا نسعى الى تحقيق انجاز للمكون السني لا اطلاق الشعارات التي لم تحقق شيئا”.وأوضح العزاوي، أن “قيادات المكون السني من الجيل لم تعد تستيطع تقديم ما هو يخدم البلد”.وكان ائتلاف الوطنية برئاسة اياد علاوي اتهم في وقت سابق، قيادات سنية بزج القضاء العراقي في خلافاتها السياسية، مشيرا إلى أن الخلافات داخل القوى السنية هي على الزعامة السياسية للمكون. 

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